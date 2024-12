Meelis Lao elulooraamatu „Vabadusvõitleja, spioon või mafiooso“ ainetel valmib ajalooline Eesti ja USA koostööprojekt

Meelis Lao elulooraamatul põhinevat mängufilmi toodab maailmas tunnustatud Ashland Hill Productions, kelle nime taga seisavad filmistuudiod nagu Columbia Pictures ja MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). Need stuudiod on toonud meieni sellised ikoonilised linateosed nagu „Men in Black“, „Spider-Man“, Rocky ja Bondi filmide seeria. Ashland Hill töötab regulaarselt koos Hollywoodi tipprežissööride ja staaridega, nende hulgas Anthony Hopkinsi, Morgan Freemani, John Travolta ja Pierce Brosnaniga.