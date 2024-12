Menuki „Seks ja linn“ autor Candace Bushnell esineb kevadel Tallinnas

Miljoneid raamatuid müünud Candace Bushnell on elanud tõeliselt värvikirevat elu. Parimad seigad ja vürtsikaimad seiklused sellest toob ta lavale oma etenduses „True Tales of Sex, Success and Sex and the City“, mida näeb 9. mail Alexela Kontserdimajas.

Candace Bushnell sündis USAs, Connecticuti osariigis ning kolis 19-aastaselt New Yorki. Seal tegutses ta vabakutselise ajakirjanikuna ning nägi esialgu palju vaeva, et ots otsaga kokku tulla. 1993. aastal alustas ta oma kolumni kirjutamist väljaandele The New York Observer. Kolumni sisuks olid tema enda ja ta sõprade kohtinguseiklused, mis 1997. aastal raamatuna välja anti. Selle põhjal sündiski maailmakuulus telesari „Sex and the City“ („Seks ja linn“) Sarah Jessica Parkeriga peaosas.

Oma etenduses jagab Candace Bushnell, Manolod jalas ja Cosmopolitan kokteiliklaasis, põnevaid lugusid moest, kirjandusest, seksist ja paljust muust. Ta võtab publiku kaasa seiklusele, mis viib avastama Manhattanit, nautima ööelu legendaarses klubis Studio 54, kohtuma päris elu Mr. Bigiga ning ravima murtud südant sõbrannade seltsis. „Minu eesmärk „Seks ja linna“ kirjutades oli alati feministlik. Õnneks said ka fännid sellest aru. Mul õnnestus tõmmata tähelepanu vallalisele, kolmekümnendates eluaastates naisele, kes on iseseisev ega vaja tingimata meest enda kõrvale, et hakkama saada,“ rääkis Bushnell.

Bushnelli ühenaiseetendus on saanud positiivset tagasisidet nii fännidelt kui ka meediaväljaannetelt. „Etendus on justkui pidu Candace Bushnelli karjääri tähistamiseks ning rõhutab kaasaegse ja iseseisva naise ilu ja olulisust. Positiivne, naljakas ja otsekohene!“ kirjutas Theatre & Tonic.