Äärmuslikud võtted! Muusik Säm korraldas uue albumi reklaamimiseks meeleavalduse

Tähelepanelikke liiklejaid võttis 2. detsembri hommikul Ülemistelt mööda Järvevana teed Mustamäele sõites vastu ootamatu vaatepilt. Tee ääres laius suur punane plakat, mis esmapilgul jättis mulje, nagu oleks tegu mingi meeleavaldusega. Lähemal vaatlusel selgus, et tegu on hoopis äsja uue albumiga lagedale tulnud Sämi reklaamiga.

Suurel punasel plakatil on kirjas trükitähtedes „Mul tuli album südamelt ära“, mis viitab Sämi uuele albumile pealkirjaga „Südamelt ära“. Nii Säm ise kui ka tema mänedžer Markus Reinboom hoidsid vankumatult autotee ääres elusuurust plakatit tundide viisi üleval, et möödujate tähelepanu püüda. Räppar andis enda tegemistest märku ka sotsiaalmeedias, kus rääkis sügisesest tuulest punase palgega, et tema ega ta mänedžer ei ütleks kohvist ära.