ARVUSTUS | Ženja Fokini uus muutumissaade ei tekita vau-efekti. Tähelepanu tõmbab hoopis muutujate armuelu

Kuigi saadet tutvustades on öeldud, et lisaks tervise- ja iluspetsialistidele on sinna vajaduse korral kaasatud ka psühholoogid ja nõustajad, pole vaimne tervis ja selle edendamine saates suurt tähelepanu pälvinud – pigem keskendutakse ikkagi saateosalise välise ilu muutmisele ja selle esiletoomisele. Teise saate kangelane Len-Anders küll mainis korra, et pärast saate võtteperioodi ajal abikaasast lahutamist läks ta teraapiasse, kuid jäi selgusetuks, kas see oli ta isiklik ettevõtmine või osa saatetiimi pakutavast abist. Len-Anders alles tegeleb sellega, et lahutusest üle saada.