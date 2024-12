FOTOD | Kevin kiidab heaks! Filmi „Üksinda kodus“ maja on saanud modernse uuenduskuuri

Viimase paari aastaga on antud häärber aga totaalse muutumise läbinud. Pärast filmi „Üksinda kodus“ kahes osas figureerimist on see maja paaril korral müügis olnud, kuid kõige värskemas kuulutuses, mis avaldati sel suvel, on selle interjöör veel uue lihvi saanud.

1921. aastal ehitatud häärber läks uuesti müüki tänavu juunis. Nüüd on sellel nii sise- kui ka välismullivann, täissuuruses korvpalliväljak ja kinosaal. Majas on viis magamistuba, kuus vannituba ning garaažis on ruumi kolmele autole. Kogu interjöör on läbinud täieliku uuenduskuuri - nii seinad kui ka mööbel on valdavalt heledates toonides ning suured aknad toovad tuppa naturaalset valgust. Endisest punasest sisekujundusest pole enam ühtegi märki alles.