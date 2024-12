Hingekriipiva surve all. Kaisa Selde: nüüd suudan naeratada, kui järjekordselt uuritakse, millal mina ükskord küll lapse saan

Läbi aastate on Kaisa Selde (37) teinud kaasa väga paljudes lavastustes, ent sel sügisel juhtus midagi enneolematut. Ta koges omal nahal, mida tähendab, kui üks lavastus kütab niivõrd palju kirgi, et paduvõõrad hakkavad saatma vihast pulbitsevaid sõimukirju.

Kaisa mängib Vaba Lava liigutavas dokumentaallavastuses „Ühiskondlikult kahjulik element“. Novembris esietendunud teatritükis tuuakse publiku ette lood naistest, kes ei vasta ühiskonna ootustele. Neil ei ole lapsi. Nad on valinud oma tee, olgu selleks siis soov karjäärile keskenduda või mõni märksa valusam põhjus, mis ulatub kaugesse lapsepõlve. Teema kajastamisega soovitakse tekitada hukkamõistjates rohkem empaatiat ja teha selgeks, et keegi meist ei ole pelgalt statistika. Leidub aga inimesi, kelles on tärganud hoopis vastupidine reaktsioon - meeletu viha ja tahtmine lastetud naised maapõhja tampida.