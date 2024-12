Tõnis Mägi tütar Liidia vabakasvatusest: väga aia taha see lapsepõlv ei läinud

Liidia tunnistab, et on oma elus päris palju vigu teinud, eriti teismeeas. Kõige valusam teekond on olnud Liidial teadmiseni, et ta võib olla just see, kes ta ise olla tahab. „See on võtnud väga pikalt aega ja see on kindlasti see vanemate varjust väljatuleku teema. Ma ise võib olla ei tunnistanud päris pikalt, et asi on ju selles. Muusika on kindlasti hästi palju aidanud, viiulimäng ja laulmine,“ meenutas Liidia. „Enda sisemine ebakindlus, mis tuleb kõik sellest, et sa lihtsalt pead leidma elus oma koha.“