Eurovisioni trall on alanud: Montenegro esindaja võib juba disklahvi saada!

Montenegros hakkas levima muusikafestivalil Kulture Zabjelol filmitud klipp, mis on väidetavalt filmitud 2023. aastal. Videost on näha, et enda riiki esindama valitud ansambel NeoneoN esitab nende eurolugu „Clickbait“ sadade silmapaaride ees.

Montenegro rahvusringhäälingu veebilehel avaldatud teates kinnitas ringhääling, et nad on võtnud eesmärgiks antud video autentsust kinnitada ning lubasid tänaseks otsuse langetada.

Eurovisioni lauluvõistluse reeglid näevad ette, et iga võistlusel osalev laul peab olema seni avaldamata originaalteos. Seetõttu kehtib reegel, et 2025. aasta Eurovisionil võistlevaid laule poleks tohtinud avaldada ega avalikult esitada enne 1. septembrit 2024. Eurovisioni korraldajad on seda reeglit selgitanud sellega, et pikemalt avalikult kuulamiseks olnud lugudel on eelis.

Sama reegel kehtis ka Montesong 2024 raames, mille NeoneoN võitis selle nädala alguses.

Seetõttu on Montenegro ringhääling kinnitanud, et kaalub NeoneoNi võimalikku diskvalifitseerimist Montesong 2024-lt. Sealse lauluvõistluse juht Danijel Alibabić kinnitas Instagramis, et otsus tehakse täna ning enne seda konsulteeritakse Euroopa Ringhäälingute Liiduga (EBU).

Ansambel on juba tunnistanud, et antud klipp on ehtne, kuid nad ei esitanud oma võistlusloo praegust versiooni, vaid üht poolikutest versioonidest. Samuti väidavad nad, et laulu pole avaldatud ei äriliselt ega mingil muul viisil ning seetõttu pole ka konkurentsieelist. Seetõttu leiab NeoneoN, et nende võit ja Eurovisionile sõit on „täielikult teenitud“.

