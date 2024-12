Saaremaalt pärit basskitarrist Mai Leisz nomineeriti Grammy auhinnale

Auväärse nominatsiooni sai Mai seitsmekordse Grammy võitja, Ameerika Ühendriikidest pärit muusiku Kacey Musgravesi albumi „Deeper Well“ eest. Mai on nomineeritud Grammy auhinnale kategoorias Best Engineered Album (parima helitöötlusega album). Sellega tunnustatakse muusikuid, kes on andnud panuse albumi tehnilisse valmimisse salvestamisest töötluse, miksimise ja masterdamiseni.

Praegu keskendub Mai ka oma soolokarjäärile. Tema viimane singel „If My Heart Was A Compass“ räägib suurest koduigatsusest ning sellest, kuidas südamekompass meid ikka ja jälle koju juhatab. „Sellel magusvalusal koduigatsusel on ka pimedam pool, millest saavad ehk aru need, kes on ise oma kodumaalt kaua eemal olnud. Mingi hetk tundub, et sa ei kuulu enam sinna, sest miski ei ole ju enam nii, nagu sa seda mäletad,“ tutvustab Mai oma singli loomise tagamaad.