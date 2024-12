„Enamik asju on sealt välja lõigatud!“ „MasterChefist“ välja langenud Susan Luitsalu paljastab saate telgitagused

SkyPlusile antud intervjuus paljastab hooaega oma äkiliste ütlemistega vürtsitanud Susan, et kuigi ta „MasterChefi“ varem pole väga vaadanud, siis usin kodukokk on ta ikka olnud. Enne, kui võtted kevadel alata said, ütles Susan oma jah-sõna võrdlemisi kiirelt. „Pakuti ja siis ma mõtlesin, et miks mitte,“ meenutab ta asjade kulgu.