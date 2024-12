Katrin Pauts sai lõpuks kirjanikupalgale: enam ei pea iga päev mõtlema, kust tuleb söögi- ja üüriraha

Pauts tunnistab, et vabakutselise elu on olnud keeruline ja pingeline. „Pidev mure söögi- ja üüriraha pärast võttis suure osa ajast. Kui mõni tööpakkumine tuli, haarasin sellest kinni, isegi kui see tähendas kirjutamise edasi lükkamist,“ kirjeldab Pauts ja lisab, et see loll nõiaring oli vaimselt väga kurnav.