Režissöör Jaan Tootsen viimasest vestlusest Fred Jüssiga: käisin tal külas, lugesin ette ühe tema Soome sõbra teksti...

Tootsen, kes on Jüssiga mitu saadet teinud ja ka jutuajamisi pidanud, tõdes, et Jüssi oli meeletult põhjalik. „Meie pealiskaudsel ajastul oli ta üks nendest, kes on öelnud, et head asjad võtavad aega, head asjad tahavad küpsemist.“