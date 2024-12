Kuningakoja tervisemured jätkuvad: kuninganna Camilla jääb haiguse tõttu ametlikest üritustest eemale

Kuninganna Camilla ei saa osadel sündmustel osaleda oma tervisemure pärast. Tal on juba mitu nädalat tervisemure olnud, kuid nüüd on see arenenud viiruslikuks hingamisteede infektsiooniks. Kuningannal on haigus juba paar nädalat vindunud ning ta energia on vähenenud. Buckinghami palee allikate sõnul on Camillal vaja puhata ja täielikult taastuda, mis on tiheda riigivisiidiga seotud sündmustejada tõttu raske.