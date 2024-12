KLÕPS | „Ta näeb välja nagu Donald Trump!“ Laulja Rita Ora uus välimus pani netirahva kihama

Rita soengumuutus ei jäänud märkamata netirahval, kes selle üle sotsiaalmeedias arutasid. Suur osa neist ei tundnud lauljatari ära. „Kas Rita Ora on meiega samas ruumis?“ uuris üks säutsuja X-is. „Ta näeb välja nagu Donald Trump!“ sõnas teine. „See ei ole Rita Ora,“ leidis kolmaski. „Ta on hoopiski Dolly Trump,“ muutis järgmine kommenteerija ta nime naisepärasemaks. „Ameerika Ühendriikide 47. president näitab stiili,“ kirjutas veel üks säutsuja.

„Issand, mis temaga juhtus?“ imestas üks kasutaja sotsiaalmeedias. „Mida ta endaga teinud on?“ päris järgminegi kommenteerija. „Palun öelge mulle, et see on parukas, see näeb kohutav välja,“ uuris kolmaski. Veel võrreldi Ritat tema uue välimuse poolest David Bowie ja Johnny Bravoga.