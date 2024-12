Süda on võetud! „Armastuse maleva“ lahku läinud staarpaar Rauno ja Angela on mõlemad endale uue kaaslase leidnud

Kanal 2 suhte-reality "Armastuse malev“ tõi ligi kolm aastat tagasi rahva ette täiesti uued tõsielusaatetähed ja saate sündis ka Angela ja Rauno näol paar, kes pärast saadet kokku jäi ja lausa kihlus. Tänaseks on nad aga eri teid läinud ja paljastasid Kroonikale, et nende mõlema südamesse on pugenud uued kaaslased.