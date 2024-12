Alika jõulude tähistamisest kallimaga: arvan, et lähme küll kahekesi!

Alika sõnul on tal kaks advendikalendrit. „Mul on üks kosmeetikakalender, mille õde mulle kinkis,“ rääkis lauljanna ja lisas, et ta ise pole suur kosmeetikafriik, ent selgus, et see info ei vastanud tõele.

Jõulud kavatseb ta tänavu veeta Tallinnas õe juures. „Tavaliselt peame ikka siin Tallinnas. Meil on selline klassikaline jõulude pidamine ema juures väikeses korteris, me kõik mahume sinna õe ja tema kolme lapsega,“ rääkis lauljatar, et tänavu otsustati, et see aasta tähistavad jõule õe juures. „Tal on suurem kuusk ja korter,“ ütles Alika.