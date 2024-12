Tallinna peomeka Hall sulgeb uksed: pandeemiajärgne majandus ja reaalsus on ööelu ümber kujundanud

Noblessneri kandis asuv Hall jõudis tegutseda kaheksa aastat ja pakkuda selle aja jooksul pidulistele muusikat, tantsu ja unustamatuid öid. „Alustasime kunagises laevatehase tööliste seltsimajas Eesti klubikultuuri pühakoda, kus leidsid kodu elektrooniline muusika ja tantsuhinged. Aastate jooksul on Hall võõrustanud sadu ülemaailmseid ikoonilisi muusikuid, toetanud kohalikke legende ja toonud kokku kogukonna, kes elab ja hingab tantsupõrandal vabadust,“ kirjutab peokoht sotsiaalmeedias.

2020. aastal pistsid nad koos teiste peokohtadega rinda pandeemiaga, mis klubimaastiku tolmukihi alla mattis. „Vaatamata taasavamisele ja jätkamisele on tänase majanduskliima reaalsus teinud järjest keerulisemaks iganädalase programmide säilitamise. Kõrgemad maksud, kasvavad kulud ja muutused tarbijakäitumises – näiteks ööeluüritustel osalemise vähenemine – on tekitanud ootamatuid väljakutseid,“ selgitatakse veel.

Nüüd on otsustatud klubi tegevus lõpetada. „Pandeemiajärgne reaalsus ja majandus, mis esitab väljakutseid isegi kõige elavamatele kohtadele nagu meie oma, on ööelu ümber kujundanud. Meie jaoks viisil, mis ei ole enam jätkusuutlik, et saaksime jätkata iganädalaste ürituste korraldamist,“ tõdevad peokoha pidajad.