Pille Pürgi Valencia korter pääses rängast üleujutusest: käivad hoogsad koristustööd ja eks pilt ümbruskonnast ole päris trööstitu

Pürg ise tol ajal Hispaanias ei viibinud ning käis möödunud nädalal oma Valencia kodu vaatamas. Pürg räägib Kroonikale, et tema korter on terve ja korras, ent hoone fassaad sai küll kahjustusi. „Tulvavesi kandis maja pihta kuus autot, seega fassaad sai pisut kannatada. Käivad hoogsad koristustööd ja eks pilt ümbruskonnast ole päris trööstitu. Loodan aga, et varsti on kõik endine,“ ütleb ta.