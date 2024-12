GRAAFIK | Kas filmi „Üksinda kodus“ aeg hakkab läbi saama? Selle populaarsus on eestlaste seas kolinal kukkunud

1990. aastal USA kinodes esilinastunud, kuid Eestisse alles kolm aastat hiljem jõudnud pühade film „Üksinda kodus“ on ülemaailmne fenomen. Ka Eestis on vähe muid filme ja saateid, millega kaasneb nii palju elevust. Eriti kui võtta arvesse, et Kevin ja ülejäänud McCallisteride perekond on TV3 eetris juba üle 20 aasta tegutsenud.