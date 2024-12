VÕRDLE | „Euroopas on doktor, kes teeb issanda tööd!“ Moemogul Donatella Versace rabab uue välimusega

Uutel fotodel on Donatellal palju pehmema, loomulikuma tooniga juuksevärv, vähem silmameiki ja ka tema nägu näib palju siledam. Muidu 69-aastane moelooja, kes enne nägi pigem enda vanusele kohane välja, on nüüd fännide arvates palju noorema väljanägemisega ning talle jagatakse sotsiaalmeedias palju positiivset tagasisidet.

Varasemalt on Donatella Versace pälvinud meedia ja fännide tähelepanu oma ekstravagantse välimusega ning nii mitmedki väljaanded on toonud välja, et ilulõikused, mida ta aastate eest oma teinud on, ei ole talle kasuks tulnud. Tundub, et moelooja on talle laekunud kriitikat kuulda võtnud.