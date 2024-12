TELETOP | ETV võttis esikolmiku, näosaade lohiseb aga esikümne lõpus

Möödunud nädala Kantar Emori koostatud kõige vaadatumate saadete edetabeli tipus säravad taaskord ETV saated. Selgi korral on esikoha napsanud „Pealtnägija“, mida vaatas 159 000 silmapaari. Anna Pihli eest veetud „Sinu uus sugulane“ võttis teleedetabelis tubli teise koha 150 000 vaatajaga. Kolmanda koha pälvis „Aktuaalne kaamera“ 141 000 vaatajaga.

Ka ETV eetris olevad „Aktuaalne kaamera. Nädal“, „Õnne 13“, „Ainulaadne aastakäik“, „Hommik Anuga“, „Sport“ ja „Saaremaal on zoo“ jõudsid esikümnesse. Ainsa erandina on edetabeli esikümnes üks – üheksaks – koht TV3 saatele „Su nägu kõlab tuttavalt“, mille erisaade nii palju vaatajaid telerite ette ei toonud, kui muidu telesõule tavaks on. Näosaate eriosa jälgis 109 000 silmapaari.