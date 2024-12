Eminem on leinas: räppari ema suri raskesse haigusesse

Nelson sündis 1955. aastal ühes USA sõjaväebaasis. Ta on öelnud, et kasvas üles „suures düsfunktsionaalses perekonnas“. Sellest kirjutas Nelson lähemalt ka oma 2008. aastal avaldatud ja Eminemile pühendatud mälestusteraamatust „My Son Marshall, My Son Eminem“. Raamatust selgus veel, et Nelsoni tema vanemad läksid lahku enne, kui ta sai kümneaastaseks, jättes tema kui viiest lapsest vanima ülesandeks perekonna ülalpidamise.