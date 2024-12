Taas armunud! Diana Klas: jah, me oleme Kerdoga paar

„Meie suhe kasvas välja sõprusest, meil Kerdoga on sama veregrupp,“ kinnitab Diana, et on Kerdoga paar.

Juba 2022. aastal tuli avalikkuse ette, et Diana ning muusik Kerdo läbisaamine on väga hea. Diana ja tema ema kolisid toona ühe katuse alla just Kerdo ja tema elukaaslasega. Neliku Kakumäe üürimaja eksponeeriti „Kuuuurijas“. Saates väideti, et talve hakul koliti kokku kulude kokku hoidmiseks, sest külmal ajal on kommunaalkulud märgatavalt suuremad.