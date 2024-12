Kuninganna raske haigus teada: Camilla avaldas, et võitles kopsupõletikuga

Eile jättis kuninganna Camilla vahele osa sündmustest, mis olid seotud Katari riigipea ja tema abikaasa riigivisiidiga Ühendkuningriiki. Nüüd on selgunud, et kuninganna on võidelnud kopsupõletiku ehk pneumooniaga. Camilla oli kahepäevase riigivisiidi külalistele eile avaldanud, et algul hingamisteede infektsiooniks peetud haiguse oli ta saanud pärast pikka reisi Austraaliasse ja Samoasse. See arenes aga kopsupõletikuks.