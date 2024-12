Kristjan Jõekaldat tabas Austraalia reisil ehmatus: paar päeva oli käsi haige!

„Niimoodi on (Austraalia kohta - toim) öeldud, et kui sa meres hukka ei saa, siis saad rannas ja kui rannas ei saa, siis vähemalt sisemaal. Õnneks ei kohanud (ühtegi mürgist madu või putukat - toim),“ rääkis Jõekalda.

„Mind küll keegi öösel korra hammustas ja paar päeva oli käsi liigutades haige, aga kes see oli, seda ei oska öelda, sest ei näinud kedagi,“ ütles Jõekalda ja lisas, et klopsis igal hommikul oma jalanõud läbi, et seal midagi sees ei oleks.

Kroonika kirjutas 4. novembril, et Jõekalda ja Margna startisid Tallinna lennujaamast teele Austraaliasse, kus saab purki uhiuus „Kahe kange“ hooaeg. Saate produtsent Margna oli reisiplaani logistiliselt kokku klapitanud juba pool aastat ja oli sõidu eel õhinat täis.

„Ootused on kõrged. Arvan, et see tuleb megareis, seal on nii palju kõike ja kõik on väga teistmoodi,“ ütles Teet vahetult enne reisile minekut emotsionaalselt.

Reisisellide jaoks on Austraalia väga põnev maailmanurk, kuid ka väga suur ja rahakotti kurnav sihtkoht. Seetõttu läks ka reisi täpne planeerimine pikale. „Austraalia on meile kauge, kallis ja kättesaamatu võrreldes nende kohtadega, kus oleme varem käinud, sest nende elatustase on kõrge,“ selgitas „Kahe kange“ produtsent.

