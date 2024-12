KROONIKA ÜLESKUTSE | Mida sel aastavahetusel teha? Anna teada vabariigi ägedaimast peost!

Kui tead, et just sinu kohalikus lokaalis või mõnes pealinna klubis on kõige paremad uusaastapeod, siis anna sellest meile märku. Kirjuta meile oma plaanidest alloleva ankeedi kaudu või aadressil vihje@delfi.ee. Kui sul on aga väiksemad plaanid, aga otsid endale seltsilisi ja mõttekaaslasi, siis võid samuti endast teada anda - küll me sulle peokaaslased leiame!