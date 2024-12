„Slaavi temperament tuli sisse!“ Alika tunnistab, et teda visati ööklubist välja

Pärast seda, kui raadiojaama hommikuprogrammi juhid olid lauljatarilt uurinud, et kas teda on kunagi ööklubist välja visatud, võttis Alika hetke vaikimiseks ja lasi välja pika naerupahvaku.

„Mis te teete hommikul siin inimestega? Ma juba naersin nii kaua ja tegin pausi, et saite aru,“ sõnas ta ja tunnistas, et ühest Tallinna klubis tõepoolest ta välja visati. Saatejuhid uurisid, et kas slaavi temperament lõi välja. Alika ei soovi seda lugu pikemalt meenutada. „See oli ammu ja slaavi temperament tuli sisse. Mingi imelik tüdruk oli seal, mäletan, ta vaidles minuga. Siis ma ütlesin talle midagi vastu, siis ta kaebas minu peale. Ja oligi kõik.“