Laura Prits talle tehtud märkusest: mulle on reaalselt öeldud, et ära palun kanna laval nahktagi

„Rokkmuusika on väga meestekeskne maailm, sest see on väga jõuline. Ka ise laval olles tunnen, kuidas mingi ürgne jõud võtab võimust,“ ütles Prits naerdes.

„Ütlen täitsa ausalt, et siiamaani on mul olnud kogemusi, kui kuskile esinema lähen, öeldakse, et kas sa saaksid natuke rahulikumat muusikat teha ja laval nahktagi mitte kanda. Mulle on reaalselt öeldud, et ära palun kanna laval nahktagi,“ meenutas Prits ja lisas, et võõraste inimeste arvamust ta arvesse ei võta.

Prits jätkas, et rokkmuusika ei ole pealtnäha justkui väga naiselik. „Tegelikult rokk on väga seksikas. Kui rokkbändis on ainult naised, siis seal on mingi ohtlik moment juures,“ sõnas ta.

Prits andis mullu oktoobris Kroonikale intervjuu, kus muuhulgas tuli jutuks ka tema soeng. Kui tavaliselt küsivad fännid artistilt autogrammi või soovivad koos selfie teha, siis Lauralt palutakse luba tema juukseid katsuda. Nii ongi kujunenud imagoloogiat ja brändingut õppinud Laura enda imago tuntuimaks osaks tema juuksed. Ka tema emal, vanaemal ja onul on käharad juuksed, kuigi afrogeeni nende suguvõsas ei teata olevat.

Laura meenutas, et käharpeaks sai ta peaaegu üleöö – 13aastaselt koolivaheajale minnes olid tal veel sirged juuksed, sügiseks aga oli toimunud müstiline muutus. „Mitte keegi ei uskunud, et need on mu enda juuksed. Muidugi tehti mu üle palju nalja ja pandi hüüdnimesid. Võib öelda, et juuksed on mind teinud tugevamaks ja on nüüd täiesti osa minust.“

Juuste pesemine, kammimine ja protseduurid hooldusvahenditega võtavad Laural mõnikord järjest kolm ja pool tundi aega. Kui ta tegi „Noormeistri“ saadet, mille võtted algasid hommikul kell kaheksa, asus ta oma juustega tegelema kell viis hommikul. Sama kehtis ka raadiojaamas Rock FM hommikuprogrammi juhtimise ajal. Siis tuli Laural ärgata kel 4.30, et soeng ja meik teha ning sobiv riietus valida.

Laura ütleb, et talvel on juuksed talle mütsi eest, aga suvel on tunne, nagu viibiks rannas saunamütsiga.

