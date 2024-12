Selgub, et põlisest pealinna mehest Henrik Normannist (53) on saanud saaremees. Näitleja ja meelelahutaja on end sisse sättinud majakeses Hiiumaal, kuhu toredad inimesed on alati oodatud. Et aga kohalikud ta päris omaks võtaksid, selleks võib kuluda aastaid.