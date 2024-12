Suvel abiellunud Kristin Tattar võttis uue perenime: ka abikaasale andsin nii muuseas teada

Kuigi sotsiaalmeedias on kettagolfar veel Tattari perenimega, siis kodanikunime muutis naine pärast võistlushooaja lõppemist ära. Paar abiellus küll juba augustis, kuid kuna Kristin oli oma neiupõlvenime ümber juba suure brändi loonud, tuli enne nimevahetust kõik aspektid läbi mõelda.

„Ühel hommikul tuli selline tunne, et muudan nime ära. Meie võrratu e-riik on selline, et hommikul saadan Pärnu linnavalisusse e-maili ja õhtuks on nimi muutunud. Andsin abikaasale ka nii muuseas teada,“ kirjeldas Kristin, kes kavatseb uut perenime kasutada oma sportlasnimena ja ka brändis.

Kristin ja tema väljavalitu Silver Lätt abiellusid 8. augustil Padise mõisas.

„See nädal on olnud väga erakordne ja pakkunud küllaldaselt ülevaid emotsioone. Tunne on siiani väga hea,“ sõnas Tattar Kroonikale pärast pulmapidustusi ja lisas, et sündmus oli midagi, mille sarnast ta polnud elus varem kogenud. „Ükski spordivõistlus pole suutnud ka selliseid tundeid pakkuda.“

Pidu korraldati Padise mõisas 60le inimesele ja Tattari sõnul nautis ta kogu protsessi, mida pulmade korraldamine kaasa tõi. „Tahtsimegi teha seda lähedaste sõprade ja pere ringkonnas,“ ütles Tattar, kuid tunnistab, et ettevalmistused algasid alles aasta alguses.

„Aasta oli jõudsalt alanud, kui otsustasime, et korraldame pulmad ikkagi sellel aastal. Nii hakkasime uurima Eesti mõisasid läbi ja pilk peatus just Padisel. Vaimusilmas nägime, et tegu võiks olla mõisa pulmaga ja Padisel oli ka vahva võimalus kasutada lähedal asuvat kloostrit. Tseremoonia läbiviimiseks oli see ideaalne koht ja pakkus ka maagilist hõngu,“ selgitas Tattar asukoha valikut ja tõdeb, et asjad langesid lõpuks hästi kokku.

Tattar ja Lätt kohtusid 2016. aastal ning kihlusid eelmisel aastal. Paari naispoolel on eelnevast kooselust tütar.

