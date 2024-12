„Nad on minu vastu väga julmad olnud.“ Britney Spears pages paparatsode eest Mehhikosse elama

„Nad on alati minu vastu väga julmad olnud,“ ütles lauljanna veel ja tõi välja nii fotograafide käitumise kui ka selle, kuidas nad teda piltidel kujutanud on. „Ma tean, et ma ei ole perfektne mingil juhul,“ ütles ta veel. „See on ekstreemselt õel ja julm, ja seetõttu kolisin ma Mehhikosse,“ ütles ta video lõpus.

Britney maandus oma sünnipäeval Mehhiko linnas Cabos, mis on puhkuselinn ja mis asub California poolsaarel. Portaali TMZ avaldatud fotodelt on näha, kuidas Britneyl on nägu naerul, tal on seljas valge tuulemantel, must kaabu ja ees päikeseprillid.