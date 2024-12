Helen Adamson esimesest reisist pisibeebiga: esialgu valdas meid šokk

Elu saarel tõi kaasa ka ootamatuid väljakutseid, kuna igapäevaelu kulgeb nüüd pisitütar Emma Sofia rütmis. „Kui sel korral perena Tenerifele jõudsime, valdas meid esialgu šokk. Peas võib-olla saime harjuda selle mõttega, et Emma unerütm võib muutuda või ta hakkab rohkem sööma, siis lõpuni me sellega ei osanud arvestada,“ rääkis Adamson, et Tenerifele jõudes muutusid need asjad aga täielikult.