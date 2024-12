KLÕPS | Tulevase USA presidendi Donald Trumpi tütar Ivanka nautis veemõnusid napis rõivas

Ühe käega hoidis Ivanka kinni köiest, et tasakaalu hoida ja paistis kollasel surfilaual laineid nautimas. Ta jagas vahvat klippi sotsiaalmeedias ja sealt läks see viraalseks. Kolme lapse ema näitas uhkelt oma vormis keha mustas trikoos. Oma juuksed olid ta sättinud üles. Ühes teises videos oli Ivanka saanud nõuandeid instruktoreid, kes talle näpunäiteid jagasid. On teada, et Ivanka kannab enda keha eest hoolt. Ta teeb nii raskustega trenni neli päeva nädalas ja harrastab ka joogat, vahendab Page Six.