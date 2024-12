„Mis sa lärmad siin?“ Silvia Ilves solvus Katrin Pautsi arvustuse peale, kirjanik ei hoidnud end vastates tagasi

Postituses, kuhu on lisatud ka Postimehes ilmunud arvustus, kirjutab Ilves, et teab Pautsi isiklikult. „Tean, et olen talle inimesena lihtsalt pinnuks silmas kunagise lahkarvamusele jõudmise tõttu,“ selgitab ta, miks ei pruugi ta Pautsile sümpatiseerida. Tundub, et tunne on vastastikune, sest Ilves väidab, et paljud hoiavad kirjanikust kui kibestunud inimesest eemale.