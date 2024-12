Kärbete küüsis olev ERR koostööpartnerite toetustest: programmi ei lisata saateid, mis läheksid põhiülesannetega vastuollu

ERRi kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe sõnab, et rahvusringhäälingu partneriteks on peamiselt avalikud fondid, sihtasutused, liidud, saatkonnad jms organisatsioonid. „Mitmete saateprojektide puhul on tegemist avalike konkurssidega, kus ERR taotleb toetusi sarnaselt teistega,“ lausub ta.