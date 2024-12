Kisub kuumaks! Villemdrillem esineb Eesti Muusikaauhinnad 2025 galal

Eelmisel aastal hip-hop/rap artisti tiitliga pärjatud villemdrillemi aasta on läinud kiirelt ning tegusalt. Ta on oma uue muusika ning mitmete teistele artistidele kirjutatud külalissalmidega ka tänavu paljude esimene valik, seega on artist gala lavale taas väga oodatud.

„Eesti Muusikaauhinnad galal esinemine teeb alati seest soojaks, sest see on tunnustus, kui olen kogu aasta erilisti vaeva näinud nii stuudios kui ka stuudiost väljas ehk lihtsalt on tore teada, et olen enda tiimiga asju õigesti teinud ja oma tegemistega möödunud aastal silma jäänud. Auhinnagalal esinemisega kaasneb alati ka kerge närvikõdi, sest kogu kohalik muusikaskene istub sama katuse all, kuid ka sellega toimetulek on aastatega paremaks läinud,“ sõnab villemdrillem.