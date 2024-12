Oled nõus? Selgusid käimasoleva sajandi suurimad popstaarid

Kuigi Taylor Swift on arvude järgi senise sajandi suurim popstaar, siis Beyoncé on Billboardi popstaaride edetabelis esikohal, kuna arvesse võeti tema viimase 25 aasta üleüldist mõju ja evolutsiooni muusikamaailmas.

Beyoncé on oma karjääri jooksul saanud seni 32 Grammyt ning olnud 99 Grammyle nomineeritud. See on teinud temast Grammyde ajaloo edukaima artisti.