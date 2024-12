Hedvig Hansoni elu paarisuhteta: armumist sellisel moel nagu noorena ei kujuta ma ette!

Ta selgitab, et paarisuhet sellisel kujul, kus elatakse pidevalt koos, ta tõesti ei otsi ega vaja. Kogemus sellest on käes. „Ka armumist sellisel moel, nagu noorena, ei kujuta ma ette!“ tõdes Hanson, et idealiseerida kedagi nõnda, et end kaotada ja siis hiljem rängalt pettuda – see on lihtsalt rumalus.

Hanson käis hiljuti „Hommik Anuga“ saates, kus sõnas, et tal ühtegi sellist eluperioodi, mida ta õudselt uuesti läbi elada sooviks. Talle meeldib, et ta elu on muutuses.

Oma hittlugu „Neiu mustas kleidis“, mis valmis koostöös 2 Quick Startiga, ja 90ndaid meenutades sõnas Hanson: „Mõned inimesed teavad mind ainult selle järgi, aga ma ise olen nii tüdinenud sellest. Ma tahaks öelda, et saage ometigi üle nendest 90ndatest.“

Samas kinnitas Hanson, et kõik, mida ta seni teinud on, on ta teinud südamega. „Ma ei kirjutaks millelegi, mida ma teha ei taha, alla. Siis oli enese näitamine ja tõestamine tähtsam. Aga kui see („Neiu mustas kleidis“ – toim) kuskilt raadiost tuleb, siis ma olen küll nii tüdinenud,“ tunnistab naine.

„Kuhu sa kadunud oled?“ uuris saatejuht Anu Välba, mispeale sõnas Hanson, et ootaski seda küsimust.

„Ma ei ole tegelikult ju kuhugi kadunud. Olen kadunud just suurte lavade ja meelelahutuse jaoks, sest seda teevad ja suudavad nii paljud. Minu teekond on olnud järjest rohkem sissepoole minemine. Ma ei ole muusika jaoks kadunud – ma tahan teha muusikat, mis on mulle hingelähedane, vastavalt oma arengule,“ sõnas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada