„Igavene armastus ja austus!“ Genka aasta kuulatuim artist on tema ise

Selgus, et Genka kõige kuulatum artist on tema ise. Oma muusikat on ta aasta jooksul kuulanud 568 minutit ehk umbes 9 tundi. „Ma olen siiralt tänulik, kelle Spotify Wrapped’is ma olen. Olen teiega ühel meelel. Igavene austus ja armastus!“ kirjutab Genka.