„Rakett“ on stiilne kaheksakümnendate tragikomöödia, mis on valminud Soome-Eesti koostöös. Tuumateadlase, maailmalõpu kuulutaja rollis võib näha ekraanil näha meie Tiina Tauraitet, lisaks on Eestist ka operaator Meelis Veeremets, grimmikunstnik Kaire Hendrikson ja produtsendid Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä Stellar Filmist. Film esilinastus mainekal Göteborgi filmifestivalil ja võitis parima peanäitleja auhinna.