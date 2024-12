FOTOD | Pidu täies hoos! Púr Múdd pani koos sõpradega püsti hittlugudest kubiseva kontserdi

Siiman rääkis, et selliseid südamesõpru on üksikuid. „Oliver on inimene, kellele saad alati helistada ja muret kurta. Me ei räägi ainult muusikast, vaid ka elust ja olmeasjadest. Näiteks Oliver on see mees, kellele saab helistada ja küsida, kuidas kraani vahetada ja kust selleks vajalik jupp hankida. Oliver küsib minult, kuidas autole kärukonksu paigaldada. Tema ei saanud hakkama, mina sain. Lihtsad elulised asjad, mitte ainult muusika.