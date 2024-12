Podcast „TÄHETUND“ | Ahistamise ohvriks langenud Merilin Mälk: jah, see inimene on vabandanud

Merilin Mälk (23) jagas 19. novembril sotsiaalmeedias postitust, kus kirjutas, et teda on seksuaalselt ära kasutatud. Tal oli töösuhe pea 50-aastase mehega, kellega pidi olema olude sunnil ühes hotellitoas. „Saan öelda enesekindlalt, et sellise info avaldamine oli ainuõige tegu. Kuigi kahtluseid enda peas on tekkinud ja küsimusi, et äkki olin liiga julge,“ sõnab Mälk. Ta lisab, et alguses tahtis kogu olukorda unustada, kuniks ta jagas seda oma sõbraga, kes julgustas teda probleemist rääkima. „Tuletan endale meelde, et olengi julge ja olen olnud seda kogu aeg. Sellepärast tegin postituse,“ sõnab ta.