Tõde viimaks teada! Prints Harry võttis esimest korda sõna lahutuskõlakate osas

Juba kuid on prints Harry ja Meghan Markle tiirelnud lahutuskõlakate keerises. Suure tõuke on neile kuuldustele andnud see, et Sussexi hertsogipaar on mitmeid üritusi eraldi väisanud. Nüüd võttis kuulujutuveskite osas sõna esimest korda prints Harry, kes pani tõe paika.