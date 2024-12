KLÕPS | Üle aastate taas rahva ees! Pikalt avalikkusest kadunud olnud trikimees Jürgen Veber ilmus välja

Kõige suurema üllatuse aga pakkus üks Vainu külaline, kes laval üles astus. Vainu sotsiaalmeediasse postitatud videost on näha, et publiku ette jõudis trikimees Jürgen Veber, kelle tegemistest ei ole Eesti avalikkus aastaid midagi kuulnud. Mitu head aastad on trikimees Veber rahva eest kadunud olnud.