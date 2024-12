FOTOD | „MasterChefi“ kaasvõistlejad ka kohal! Alika esitles Telliskivis oma uhiuut albumit

Alika korraldas neljapäeva õhtul oma uue albumi esitluspeo Tallinnas Telliskivis asuvas Fonoteegis, kuhu ootas oma lähemaid toetajaid ja fänne.

Esitlusel olid kohal Inger ja Amani Kiivikas, kellega koos võttis Alika mõõtu saates „MasterChef Eesti: kuulsused köögis“. Samuti väisasid esitluskontserti muusikud Anett Kulbin ja Frederik Küüts, An-Marlen ja räppar Mäx. Kohal oli Alika poiss-sõber Raul Esko ning tema kaksikvend Romet Esko koos kallima Liis Karlsoniga.

EP välja andmine ei olnud ALIKAl käesoleva aasta alguses üldse plaanis. See oli hoopis loomingulise edasimineku käigus saabunud naturaalne asjade käik, mida nüüd ALIKA ka oma kuulajatega jagab. Tema uus kõla tõi talle muusikasse põnevust ning töö EP kallal algaski.

„See minialbum on eelkõige väljakutse iseendale. Ma olen harjunud laulma valjult ja tugevalt, aga selle albumiga otsustasin, et proovin korraks midagi uut,“ sõnas ALIKA. „Ma ütlen ausalt, et need päevad stuudios EP lugusid salvestades pakkusid võrreldes varasemate lugudega korralikku väljakutset.“

ALIKA jaoks on muusika kui suur universum, millel ei ole piire ja see annab talle julgust ning tahet katsetada aina uute muusikaliste helikeeltega. Praegune uus kõla ei ole aga juhuslik leid. „Tahtsin teha austusavalduse väikesele Alikale, kes terve oma lapsepõlve kirjutas melanhoolseid laule. „virmalised“ on väike kogumik mõnusalt produtseeritud laule ja ma loodan, et see meeldib teile,“ jagas ALIKA südamlikult oma soovi ja uut muusikat kuulajatega.

Lühialbumil saab kuulata viit lugu: „virmalised“, „silmapiir“, „mis minuga saab’ft villemdrillem, „saame kokku“ ja „ära ava“. Lugudest viimane on enne albumi ilmumist jõudnud juba ka kinoekraanile. Seda 21. novembril maailmaesilinastuse teinud filmis „Mind on kaks“, mille režissöörid on kaksikvennad Raul Esko ja Romet Esko, kes on ühtlasi ka ALIKA selle aasta muusikavideote autorid.

