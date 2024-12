FOTO | Õnnetus ei hüüa tulles! Katri Raik kukkus libedal Narva tänaval ja liigub ringi kaelatoega

Poliitik Katri Raik tegi nii Facebooki kui ka Instagrami täna lõunal postituse, kus näitas, et liigub ringi kaelatoega. Raik andis mõista, et oli tänaval õnnetult kukkunud.

„Kui inimene ise ei peatu… Tänavad (ja poliitika) on Narvas libedad ja ohtlikud,“ kirjeldas ta juhtunut sotsiaalmeedias. Oma postituses tänas Raik Narva haiglat. „Kõik olid nii abivalmid, et nutt tuli peale. Kaaspatsiendid ka,“ lausus Narva eksmeer veel.

Tervisemuredega oli Raik kimpus ka 2022. aasta septembris. Toona oli ta veel Narva linnapea. Siis pistis ta rinda silmahaigusega ja pidi paar nädalat linnapeatööst eemal olema. „Ma loodan, et ma paranen ja et sellel operatsioonil on hea tulemus,“ ütles Raik toona Kroonikale.