Johnny Deppi eksnaine Amber Heard saab taas emaks! Näitlejanna ootab oma teist last

Filmis „Aquaman“ kaasa löönud näitlejanna Amber Heard (38) ootab oma teist last. Uudist kinnitas Ameerika Ühendriikide meediale tema esindaja. „Rasedus on alles algusjärgust, seega me ei taha praeguses staadiumis palju detaile avaldada. Saame öelda, et Amber tunneb rõõmu enda ja tütre Oonagh Paige’i üle,“ sõnas Heardi esindaja.

Mullu detsembri lõpus jõudis kinolinale filmi „Aquaman And The Lost Kingdom“, mis on algupärase „Aquamani“ järg. Seal naasis ekraanile Mera rollis Amber Heard, kes kehastab Aquamani armastatut. Uues filmis on aga Heardi rolli märkimisväärselt kärbitud - tal on linateoses vaid 11 rida teksti. Väidetavalt on filmist lõigatud välja vähemalt kaks stseeni, kus Heard osales ning kokku veedab ta ekraanil vaid 15-20 minutit. Enamus näitlejanna ekraaniajast kuulub sellele, et ta istub või seisab piinlikult Aquamani taga ja näeb välja nagu hammustaks ta pidevalt keelde.