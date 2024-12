Enne „Kahevõitlus“, nüüd „15 küsimust“! Grete Lõbu abikaasa Mirjo Koit pani end taas teadmiste lahingus proovile

Enne küsimuste juurde asumist tutvustas Mirjo end saates lähemalt. Selgus, et üks tema hobisid on linnuvaatlus. Linde avastab ta koos enda ja Grete aasta ja kaheksa kuud vana lapsega, kellele hakkasid linnud meeldima. Laps oli leidnud kodust linnuraamatu ja seda uudistama hakanud ning talle osteti ka väike binokkel, et selle abil looduses linde vaadelda.

Mirjo avaldas, et ta on ka spordimaailmaga tuttav. Ta on läbinud maailma kõige pikema suusamaratoni. Kui Mirjo distantsi ette võttis, oli see 200 kilomeetrit pikk. Varem oli see olnud 220 kilomeetrit pikk, kuid karmide ilmastikuolude tõttu oli distantsi tollel aastal vähendatud. Suuskadel pika maa läbimine oli tal võtnud ligikaudu 18 tundi ja 40 minutit.