Selgus Almer Jansu surma põhjus: kogenud joogaõpetajat tabas äkksurm

„Temaga sai tunde lobisetud ja põnevaid ideid arutletud. Ta oli inimene, kes mul aitas mind aastaid piinanud operatsioonil kasutatud anesteesia jääkidest põhjustatud piinavast valust vabaneda. Igale kurdetud murele oli tal alati geniaalne ja omapärane lahendus pakkuda ja see alati ka toimis! Alatiseks jääb temalt kõrvu: „Inimesed, ärge olge kinni asjades ja inimestes. Ärge kartke loobuda ja vabaks lasta, et nautida seda, milleks te siia olete sündinud. Ela täna ja praegu ja jaga headust. Teiseks, ärge olge kinni asjades ja inimestes. Ärge kartke loobuda ja vabaks lasta, et nautida seda, milleks te siia olete sündinud.“ Ta ei omanud ei kinnisvara ega midagi muud, mis teda suudaks siduda paigale - elas täiel rinnal ja ilmselt ka läks siit ilmast naeratus näol,“ meenutab Maris.