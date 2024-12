OLLIE pere täienes sel aastal uue liikme võrra: ootasime seda väga pikalt

Eelmistel aastatel on sama aeg olnud äärmiselt kiire ja suure võistluse keerises omajagu pöörane. Kas eelistad pigem tormilist perioodi või off-season rahulikku aega?

Mõlemat on vaja. Ma tunnen et elu toob minuni täpselt selle perioodi, mida mul hetkel vaja on. Praegu on tähtis keskenduda tervisele. Püüan töö ning eraelu balansis hoida.

Mis on 2024 aasta 3 meeldejäävamat hetke?

Esimene kojusõit Stuffyga (OLLIE koer - toim). Tegime kõike selleks, et tal oleks oma uue koduga võimalikult mugav harjuda. Kaasas oli ka mänguasi, mille tegime enne kasvataja juurest ära minekut emme lõhnaga kokku, et oleks kodusem tunne. Ootasime seda hetke väga pikalt.

Helitehase esinemine. Mitte, et teised kontserdid kuidagi halvad oleksid olnud. Igal kontserdil. mis me teeme, me anname 110% ja alati on epic. See kontsert oli kuidagi eriti isiklik. Võib-olla oli asi selles, et see oli täiesti esimene minu enda kontsert. Võib-olla oli asi selles, et esimest korda panime laval asju põlema. Võib-olla, sest sealt lahkudes oli selline tunne, et vot see oli võimas - Sellise asjaga saime hakkama. Ninad olid suurtest leekidest seest tahmased. Veenides voolas vere asemel adrenaliin. Publik oli EPIC. Lihtsalt nii hea.

Eesti Laul oli ka tuus. Ma pidin šoki saama, kui osad fǎnnid olid tulnud teistest riikidest kohale. Keegi ütles mulle, et mu muusika päästis ta. Mul pidi süda särgi seest välja kukkuma. See on täpselt see mida ma oma muusikaga saavutada tahan.

Viimasena tõid välja Eesti Laul võistluse. Kas oled kursis, et paljud fännid on Youtube’i ja sotsiaalmeedia kommentaariumites märku andnud, et sind loodeti väga ka sel aastal Eesti Laul võistlusel näha?

Ma olen äärmiselt liigutatud. Ega ma muusika tegemist ei lõpeta. Ärge muretsege. Kõige vingemad kontserdid ning paremad palad on veel ees. Ja kõiki fänne ootan alati sooja südamega. Te hoiate mind ülal, annate mulle tähendust ning ma olen igavesti tänulik.